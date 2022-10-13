Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:36
Просмотров: 84

На росії почали мобілізовувати громадян іноземних держав

На росії почали мобілізовувати громадян іноземних держав

У москві повістку отримав громадянин Узбекистану Сірожа Набієв. Він стверджує, що російського громадянства у нього немає та не було.

Набієв розповів, що давно проживає у москві, проте оскільки російського громадянства у нього немає, то на військовому обліку не перебував. Чоловік каже, що після отримання повістки звернувся до посольства Узбекистану. Йому відповіли, що потрібно з’явитися до відомства та написати заяву.

“А також попередили, що я нікуди за повісткою йти не повинен", — додав Набієв.

Джерело: news.uaportal.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

13 країн підтримали створення європейської системи ППО
Сегодня 08:36    28
Окупанти вже починають відправляти на фронт музейні експонати
Сегодня 08:26    49
Дайджест нічних атак окупантів: у яких регіонах постраждали від нових ударів терористів?
Сегодня 08:24    50
СБУ викрила депутата від опзж та ще двох колаборантів, які «здавали» учасників спротиву у Лимані та на Херсонщині
Сегодня 08:15    52
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:12    56
“Весь фронт назад отступает. Гаубицы у них #башут такие — пол-лесополосы подлетает” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:04    74
Впав наш винищувач, пілот катапультувався, він живий
Сегодня 08:00    88
Генеральна асамблея ООН засудила спробу росії анексувати Україну
Сегодня 07:50    69
“Понасобирали шарамыг-калек без ничего блин. надо было сразу мобилизацию проводить!” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    73
10 хороших новин 12 жовтня
Сегодня 07:31    104
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 