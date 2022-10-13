На росії почали мобілізовувати громадян іноземних держав

У москві повістку отримав громадянин Узбекистану Сірожа Набієв. Він стверджує, що російського громадянства у нього немає та не було.

Набієв розповів, що давно проживає у москві, проте оскільки російського громадянства у нього немає, то на військовому обліку не перебував. Чоловік каже, що після отримання повістки звернувся до посольства Узбекистану. Йому відповіли, що потрібно з’явитися до відомства та написати заяву.

“А також попередили, що я нікуди за повісткою йти не повинен", — додав Набієв.

Джерело: news.uaportal.com

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