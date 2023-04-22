На розмінування лише 1 поля може піти до 3-х років

21 квітня на базі Головного управління ДСНС України у Харківській області відбулась робоча зустріч під керівництвом начальника Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова за участю представників різних відомств і організацій, де обговорили питання пришвидшення ходу розмінування на території області. Харківщина, як багатолюдний регіон, має свої особливості та виклики щодо розмінування після військових дій, тому всі зацікавлені органи виконавчої влади, відомства та організації об’єднали свої зусилля задля винайдення ефективних способів вирішення цього важливого завдання.

Під час зустрічі були розглянуті кілька ключових аспектів, які можуть пришвидшити хід розмінування на Харківщині.

По-перше, було відзначено важливість координації зусиль між різними відомствами та організаціями, що займаються розмінуванням. Важливо встановити механізми співпраці, обміну інформацією та взаємодії між всіма зацікавленими сторонами з метою швидкого та безпечного видалення вибухонебезпечних об’єктів.

По-друге — обговорено важливість підвищення рівня підготовки фахівців з розмінування, включаючи підготовку місцевого населення до дій в небезпечних ситуаціях. Організація тренувань, семінарів та практичних занять з розмінування може допомогти забезпечити належну кваліфікацію фахівців, що працюють на передовій цього важливого процесу.

Нарешті, на зустрічі висловлено ідею про розширення свідомості та освіти населення щодо ризиків вибухонебезпечних об’єктів та важливості дотримання правил безпеки на території, де проводиться розмінування. Інформаційні кампанії, включаючи соціальні медіа, розповсюдження брошур та відео матеріалів можуть допомогти усвідомити населенню ризики та відповідальність в процесі розмінування.У підсумку, всі учасники засідання підкреслили важливість координації зусиль, та співпраці задля сприяння швидшого розмінування деокупованих територій та поверненню нормального життєвого ритму на них.

Довідка: минулого тижня на Харківщині працювали 38 піротехнічних груп ДСНС. Ними перевірено і розміновано площу понад 88 га, обстежено 131 кілометр ЛЕП, знищено 1032 вибухонебезпечних предметів.





Агентство Телевидения Новости