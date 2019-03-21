На Рівненщині затримали учасника мережі підкупу виборців: вилучено 2,5 млн грн готівки

Сьогодні в м. Дубно Рівненської області ДБР, СБУ і ГПУ затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів в Президенти.

В зв‘язку з цим пропоную просту арифметичну задачку:

Якщо учасник Всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн «чорної готівки» для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тис, -

то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн ?

Якщо хтось може відповісти на значно складніше питання: звідки у штабу такі необліковані у виборчому фонді кошти - прошу звязатися з слідчими ДБР.

Источник: facebook.com

Автор: Юрій Луценко, Генеральний прокурор України

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