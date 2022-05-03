Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:54
Просмотров: 169

На Рівненщині зіткнулися бензовоз, автобус та легковик: 16 загиблих

На Рівненщині зіткнулися бензовоз, автобус та легковик: 16 загиблих

Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Наразі відомо про шістьох травмованих. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення № (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу.

Рух автодорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці перекрито повністю.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Зіткнення на мосту Ландау: є постраждалі
23.04.2022 12:16    475
На окружной дороге не разминулись Газель и легковое авто
23.02.2022 14:04    604
10 пьяных водителей: итоги ночной смены патрульной полиции
23.02.2022 13:43    488
Столкновение внедорожника и легковушки на площади Свободы: один пострадавший
23.02.2022 12:58    599
ДТП с четырьмя погибшими на Харьковщине: водителя отправили за решетку на 9 лет
23.02.2022 12:50    1364
На Пушкинской сбили пешехода
22.02.2022 23:24    493
На Салтовке не разминулись легковушка и «скорая»
22.02.2022 19:39    593
В Харькове поймали почти 40 пьяных водителей
22.02.2022 07:09    403
ДТП на площади Небесной Сотни: пострадали три человека
21.02.2022 18:37    662
Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)
21.02.2022 09:03    539
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 