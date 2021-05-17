На Сахалине начали удобрять огороды икрой

Жители Сахалина удобряют огороды сельдяной икрой — это произошло из-за ее массового выброса на побережье после шторма. Сотрудник "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын рассказал о подробностях происходящего.

По словам Лисицына, инцидент произошел у залива Анива в районе дачного поселка Нечаевка Корсаковского района. Косяки сельди метали икру в прибрежной зоне, но теперь тонны сырья оказались на берегу.

"Сплошная полоса [икры] шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя местами достигает 10–15 см", — написал он.

Специалист указал, что подобное явление было описано еще в издании начала XX века. Ученый Петр Шмидт вспоминал, что в 1901 году шел несколько верст по сплошному ковру из слоя уже высохшей икры.

Источник: ruposters.ru

Новости портала «Весь Харьков»