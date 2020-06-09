На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению изменений в конституцию России не была упомянута поправка об обнулении президентских сроков, которая позволит Владимиру Путину вновь участвовать в выборах.

На сайте поправки в конституцию, вынесенные на голосование, разбиты на 15 блоков, в которых подробно объясняется, чем новый текст Конституции отличатся от старого. В седьмом блоке рассказывается о "новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране" - в том числе и к президенту. Изменения к 81 статье конституции, обнуляющие сроки Путина, в этом блоке не упоминались. Не было их и в других блоках.

Вечером 7 июня в текст на сайте 2020og.ru, в седьмой пункт, была добавлена фраза: "Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента России - оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок".

Комментариев создателей сайта на момент публикации материала не было.

Закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющая" предыдущие президентские сроки Путина.

Источник: censor.net.ua

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