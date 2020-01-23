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На Салтовке автомобиль насмерть сбил неизвестного парня

Два часа дня. На улице Академика Павлова под колесами элитной машины Infiniti Q50 очутился молодой парень. По предварительной информации, 35-летний водитель двигался от Героев Труда в направлении «Барабашово». Очевидцы говорят, что ДТП произошло в районе пешеходного перехода.

Валерий

Проезжал, просто смотрю - машина растрощена… Тут такой перекресток, что…

От полученных травм парень, которому на вид около 20 лет, погиб на месте. Его личность сейчас устанавливается.

По словам Константина, на этом перекрестке часто происходят аварии.

Константин, свидетель

Перед этим на прошлой неделе тут BMW какая-то черная столкнулась с какой-то тоже иномарочкой. Я не знаю, что это за перекресток, честно - он какой-то проклятый.

Правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 -это «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют» Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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