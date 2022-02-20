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На Салтовке горел торговый павильон

На Салтовке горел торговый павильон

На Салтовке днем 19 февраля произошел пожар в торговом павильоне.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре на ул. Бучмы, 30а/1 поступила в 13:30.

В результате поджога загорелся отдельно стоящий торговый объект.

Площадь пожара составила около 20 кв.

Пострадавших в результате происшествия нет. Продавщица успела эвакуироваться.

Пожарные оперативно локализовали пламя, и в 14:14 пожар был ликвидирован.

Агентство Телевидения Новости

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