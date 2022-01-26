На Салтовке из двухэтажного дома во время пожара спасли мужчину и женщину

На Салтовке сегодня, 26 января, днем произошел пожар в двухэтажном доме, во время которого бойцы ГСЧС спасли двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, сегодня в 13:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Зубенко, 35-б. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Прибывшие пожарные установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель.

Общая площадь пожара составила около 15 кв.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В время происшествия пожарные спасли из горящей квартиры 47-летнего ее хозяина, который не мог самостоятельно передвигаться, и жительницу квартиры со 2-го этажа, женщину 1950 года рождения.

Пожар локализовали в 14:25, а в 14:42 ликвидировали.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости