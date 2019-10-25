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На Салтовке из горевшей в многоэтажке квартиры спасли пенсионера

На Салтовке из горевшей в многоэтажке квартиры спасли пенсионера

На Салтовке сегодня утром, 25 октября, произошел пожар в жилом 9-этажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 октября в 6:03 поступил вызов на пожар на Салтовское шоссе, 157.

Сразу по прибытию спасатели организовали разведку пожара.

Добравшись до 8 этажа, они открыли входную дверь квартиры, указанной в сообщении.

Однокомнатная квартира была полностью задымлена. Неподалеку от выхода находился ее хозяин, 1948 года рождения, пострадавший от дыма.

Спасатели сразу вынесли пострадавшего на свежий воздух.

В комнате квартиры горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Локализовали пожар в 6:28, ликвидировали - в 6:37.

Как отметили в ГСЧС, работа спасателей осложнялась из-за плотности припаркованных автомобилей во дворе дома - хаотичная и плотная парковка не позволял оперативно добраться до места вызова и поставить пожарный автомобиль на гидрант.

Причину пожара устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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