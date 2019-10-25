На Салтовке из горевшей в многоэтажке квартиры спасли пенсионера
На Салтовке сегодня утром, 25 октября, произошел пожар в жилом 9-этажном доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 октября в 6:03 поступил вызов на пожар на Салтовское шоссе, 157.
Сразу по прибытию спасатели организовали разведку пожара.
Добравшись до 8 этажа, они открыли входную дверь квартиры, указанной в сообщении.
Однокомнатная квартира была полностью задымлена. Неподалеку от выхода находился ее хозяин, 1948 года рождения, пострадавший от дыма.
Спасатели сразу вынесли пострадавшего на свежий воздух.
В комнате квартиры горели домашние вещи на площади 5 кв.м.
Локализовали пожар в 6:28, ликвидировали - в 6:37.
Как отметили в ГСЧС, работа спасателей осложнялась из-за плотности припаркованных автомобилей во дворе дома - хаотичная и плотная парковка не позволял оперативно добраться до места вызова и поставить пожарный автомобиль на гидрант.
Причину пожара устанавливают.