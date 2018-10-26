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На Салтовке из окна многоэтажки выбросился 60-летний мужчина

На Салтовке из окна многоэтажки выбросился 60-летний мужчина

На улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове из окна квартиры на пятом этаже выбросился мужчина.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, от полученных травм 60-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что погибший мужчина был болен онкологическим заболеванием, и за последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Мужчину мучили сильные боли, но от лечения он отказывался.

В момент происшествия в соседней комнате квартиры находилась его родственница.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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