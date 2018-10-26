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На Салтовке из окна многоэтажки выбросился 60-летний мужчина
На улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове из окна квартиры на пятом этаже выбросился мужчина.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, от полученных травм 60-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что погибший мужчина был болен онкологическим заболеванием, и за последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.
Мужчину мучили сильные боли, но от лечения он отказывался.
В момент происшествия в соседней комнате квартиры находилась его родственница.
На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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