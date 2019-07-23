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На Салтовке из окна выбросилась неизвестная в нижнем белье: подробности

Накануне вечером жители этой многоэтажки услышали, как что-то упало на припаркованную рядом машину. Выглянув, увидели тело женщины в одном нижнем белье. Кто она - люди не знают, говорят, возможно, снимала здесь квартиру. На вид погибшей около 30 лет.

Свидетели сразу вызвали «скорую», а медики, поняв, что их помощь здесь уже не нужна, позвонили в полицию.

Жители говорят: один из соседей вроде бы видел погибшую в тот вечер - она пыталась попасть в подъезд и набирала на домофоне номера разных квартир. Однако, что было дальше - неизвестно.

Виктория, жительница дома

Сказали вообще, что, скорее всего, она не из нашего дома, потому что у неё при себе был ключ. Попробовали проверить ключ, и он не от нашего подъезда, поэтому предполагаем, что девушка вообще не из нашего дома, и соседи тоже и не смогли её опознать

Даже бывшая консьержка погибшую не узнала. Большинство, опираясь на внешний вид тела, предполагают, что женщина могла прийти в гости к мужчине, а вот то, что случилось потом, это уже и может быть вероятной причиной трагедии.

Виктор, житель дома

Вы знаете, она в таком вида была, раздетая. Простой человек так бы в гости не придет, то есть она, думаю, была у кого-то в гостях, не знаю у кого

Сейчас личность погибшей устанавливают полицейские и выясняют подробности инцидента.

Открыто уголовное производство по части первой статьи сто пятнадцатой Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

 

Агентство Телевидения Новости

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