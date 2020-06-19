На Салтовке из-под земли «забил» гигантский фонтан (видео)

На Салтовке из-за прорыва трубы из-под земли «забил» гигантский фонтан.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их информации, коммунальная авария произошла возле ТРК «Украина» на проспекте Тракторостроителей.

Видео происшествия было опубликовано в одной из харьковских групп.

На кадрах видео можно видеть, как из-под земли бьет мощная струя воды высотой в несколько этажей.

Сейчас на месте аварии работают коммунальщики.

Подробности происшествия выясняются.





Агентство Телевидения Новости