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На Салтовке из-под земли «забил» гигантский фонтан (видео)
На Салтовке из-за прорыва трубы из-под земли «забил» гигантский фонтан.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По их информации, коммунальная авария произошла возле ТРК «Украина» на проспекте Тракторостроителей.
Видео происшествия было опубликовано в одной из харьковских групп.
На кадрах видео можно видеть, как из-под земли бьет мощная струя воды высотой в несколько этажей.
Сейчас на месте аварии работают коммунальщики.
Подробности происшествия выясняются.
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