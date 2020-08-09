На Салтовке из-за найденной на улице "гранаты" перекрыли улицу

На Салтовке сегодня днем, 9 августа, на ул. Амосова нашли предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщили очевидцы в харьковских телеграм-каналах, также опубликовано видео с места событий.

По их словам, прибывшие на место происшествия вызвали саперов, а полицейские оцепили улицу по периметру.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, найденный предмет оказался муляжом гранаты.

Агентство Телевидения Новости