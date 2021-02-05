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На Салтовке женщина оставила двухлетнюю дочь на улице без присмотра: ребенка забрали в больницу

На Салтовке женщина оставила двухлетнюю дочь на улице без присмотра: ребенка забрали в больницу

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства, при которых 2-летняя девочка осталась на улице без присмотра взрослых.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 февраля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегает женщина в неадекватном состоянии с ребенком на руках.

Прибывшие на место полицейские увидели заявителя и маленькую девочку. Со слов мужчины стало известно, что женщина сбежала и оставила ребенка на улице без присмотра.

Полицейские установили мать ребенка и выяснили, что 30-летняя харьковчанка систематически злоупотребляет наркотиками. 

Сейчас ее разыскивают для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Информация внесена в Единый учет Харьковского районного управления полиции № 2.

Девочку 2018 года рождения доставили в детскую больницу.

Дальнейшую судьбу малышки будет решать служба по делам детей Московского района Харькова.

 

Агентство Телевидения Новости

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