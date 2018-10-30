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На Салтовке женщину сбили два автомобиля - один из водителей пытался скрыться (видео)

На Салтовке женщину сбили два автомобиля - один из водителей пытался скрыться (видео)

Сегодня в 14-30 на улице Гвардейцев Широнинцев-82 автомобиль Нyundai сбил переходившую дорог женщину - от удара пешехода отбросило на двигавшийся во встречном направлении Деу Ланос.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель Нyundai скрылся, но патрульным удалось его задержать и вернуть на место ДТП.

Состояние пострадавшей медики оценивают как средней тяжести - женщина была доставлена в больницу с переломом ноги.

Решается вопрос об открытиии ЕРДР.

Автомобили помещены на штрафплощадку.

Пользователи соцсетей опубликовали в одной из харьковских групп в Фейсбук соответствующее видео с места происшествия.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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