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На Салтовке Mercedes вылетел на «встречку» и врезался в микроавтобус

На Салтовке Mercedes вылетел на «встречку» и врезался в микроавтобус

Сегодня около 14:30 на проспекте Льва Ландау в районе пересечения с проспектом Юбилейным столкнулись Mercedes-Benz CLK 200 и Volkswagen Transporter.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

Пострадавших нет. На водителя Mercedes составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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