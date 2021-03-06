На Салтовке Mercedes вылетел на «встречку» и врезался в микроавтобус

Сегодня около 14:30 на проспекте Льва Ландау в районе пересечения с проспектом Юбилейным столкнулись Mercedes-Benz CLK 200 и Volkswagen Transporter.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

Пострадавших нет. На водителя Mercedes составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости