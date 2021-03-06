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На Салтовке Mercedes вылетел на «встречку» и врезался в микроавтобус
Сегодня около 14:30 на проспекте Льва Ландау в районе пересечения с проспектом Юбилейным столкнулись Mercedes-Benz CLK 200 и Volkswagen Transporter.
Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.
Пострадавших нет. На водителя Mercedes составлен протокол по ст.124 КУоАП.
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