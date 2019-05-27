На Салтовке мотоциклист насмерть сбил пешехода и врезался в авто

Сегодня около 17-10 в районе пересечения улиц Академика Павлова и Валентиновской мотоциклист сбил переходившего дорогу мужчину и врезался в автомобиль BYD.

Об аварии сообщают в соцсетях. Пещеход от полученных травм скончался на месте. Мотоциклист и его пассажир, по сообщениям очевидцев, были госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются.

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