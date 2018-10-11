Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:41
Просмотров: 309

На Салтовке нашли обезглавленный труп

На Салтовке нашли обезглавленный труп

В подвале многоэтажного дома на улице Краснодарской обнаружили обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

"На Салтовке обнаружен труп мужчины без головы, заваленный мусорными пакетами. На месте работает следственная бригада", - сообщают харьковчане в одном из пабликов. 

На фото  с места происшествия видно, как из подвала достают труп и его осматривают эксперты. Однако достоверно сказать, действительно ли  труп без головы - нельзя. В полиции информацию о трупе подтвердили, сказав, что тело направлено в морг. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: смерть

Читайте ещё:

Смерть трехлетнего ребенка. Родители оказались в тюрьме
09.10.2018 18:22    174
В Изюме будут судить мать 2-летней девочки, утонувшей в ванной
09.10.2018 10:58    182
На железнодорожной станции Купянска в поезде умер мужчина
08.10.2018 12:37    180
Харьковская полиция ищет мужчину, который на улице в центре города упал на девушку
08.10.2018 12:07    385
В лесу под Харьковом нашли тело неизвестного мужчины
08.10.2018 11:29    326
В ДТП с автобусом под Харьковом погиб водитель авто
08.10.2018 10:37    426
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку-расследователя
08.10.2018 09:53    330
Умерла Монсеррат Кабалье
06.10.2018 11:28    363
В Харьковском районе грузовой поезд задавил мужчину
06.10.2018 11:27    219
На трассе под Харьковом в результате ДТП погиб 37-летний водитель "Ауди"
06.10.2018 11:19    465
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 