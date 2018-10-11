На Салтовке нашли обезглавленный труп

В подвале многоэтажного дома на улице Краснодарской обнаружили обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

"На Салтовке обнаружен труп мужчины без головы, заваленный мусорными пакетами. На месте работает следственная бригада", - сообщают харьковчане в одном из пабликов.

На фото с места происшествия видно, как из подвала достают труп и его осматривают эксперты. Однако достоверно сказать, действительно ли труп без головы - нельзя. В полиции информацию о трупе подтвердили, сказав, что тело направлено в морг.

Агентство Телевидения Новости