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На Салтовке ночью горел автомобиль

На Салтовке ночью горел автомобиль

20 июня в 2:55 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля в Московском районе  Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хапрьковской области, автомобиль находился на парковке возле гаражного кооператива «Северный» на ул. Гвардейцев Широнинцев, 68в.

Прибывшие на место спасатели установили, что в авто «Mazda CX-5», 2017 выпуска горит моторный отсек на площади 2 кв.м.

Огонь пожарные локализовали в 3:02 и полностью ликвидировали в 03:35.

В результате пожара также было повреждено переднее правое крыло соседнего кроссовера «Mitsubishi ASX».

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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