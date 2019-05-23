На Салтовке обнаружили труп в автомобиле

На проспекте Юбилейном в Харькове, возле одного из супермаркетов на заднем сиденье припаркованной иномарки обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Также были опубликованы фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, в автомобиле находилось тело мужчины славянской наружности со свежими следами от инъекций. Рядом с телом обнаружили шприц предположительно с остатками наркотического вещества.

По предварительной информации правоохранителей, есть свидетельство того, что мужчина вышел из машины, сел на заднее сидение и больше из машины не выходил.

О причинах смерти будет известно после вскрытия тела.

Более подробную информацию в полиции пообещали предоставить позднее.

Агентство Телевидения Новости