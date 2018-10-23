На Салтовке при пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина

22 октября в 18:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки на пр. Юбилейном, 59б в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что возгорание произошло на кухне, где горел пол, плита и был разлит спирт на площади 3 кв.м.

На тот момент его уже потушили 35-летняя хозяйка квартиры вместе с ее 49-летним знакомым.

Во время самостоятельного тушения пожара они получили ожоги.

У мужчины повреждено почти 60% тела.

Обоих пострадавших госпитализировали в 4-ю городскую больницу Харькова.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости