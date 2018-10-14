На Салтовке школьники поймали вора - соцсети (ФОТО)

На стадионе возле 122 школы (ул. Бучмы, 34г) детьми был задержан вор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В течение 2-х недель он промышлял воровством телефонов и вещей у детей.

Стали известны и личные данные "героя", это мужчина 77 года рождения с пропиской в пос. Буды. В Харькове он якобы проживает у дяди.

В течение ближайших недель на "дело" не выйдет, так бежал от детей и, скорее всего, сломал ногу, - написала очевидец Инна Савчукова.

Источник: sq.com.ua

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