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На Салтовке спасли хозяйку горевшей квартиры и эвакуировали семерых жильцов многоэтажки

На Салтовке спасли хозяйку горевшей квартиры и эвакуировали семерых жильцов многоэтажки

На Салтовке сегодня, 16 октября, днем произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома №34 на ул. Героев Труда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре поступила спасателям в 12:05

Возгорание возникло в квартире на последнем девятом этаже. Горели домашние вещи.Площадь пожара достигала около 10 кв.м.

На задымленной лестничной клетке возле горящей квартиры спасатели обнаружили ее 87-летнюю хозяйку. Женщину немедленно вывели на свежий воздух.

Кроме хозяйки квартиры, из опасной задымленной зоны спасатели эвакуировали еще семь жителей соседних квартир.

Огонь бойцы ГСЧС локализовали в 12:21 и ликвидировали в 12:37.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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