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На Салтовке спасли от самоубийства мужчину, собиравшегося спрыгнуть с многоэтажки

На Салтовке спасли от самоубийства мужчину, собиравшегося спрыгнуть с многоэтажки

Как сообщалось ранее, сегодня днем на улице Тракторостроителей в Харькове мужчина вылез на окно 7 этажа многоэтажки и угрожал спрыгнуть вниз.

Прибывшие на место правоохранители и спасатели уговорили мужчину не совершать ошибочных действий

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что на улице Тракторостроителей мужчина угрожает спрыгнуть из окна седьмого этажа, поступило патрульным сегодня около 11:30.

Прибывшие на место полицейские увидели мужчину, сидевшего на подоконнике.

Патрульные начали переговоры с отчаянным.

На место происшествия также прибыли и сотрудники ГСЧС.

В результаты совместных усилий правоохранителям и спасателям удалось отговорить мужчину от совершения ошибочных действий.

Его передали медикам бригады скорой медицинской помощи.

 

Агентство Телевидения Новости

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