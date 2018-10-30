На Салтовке спасли от самоубийства мужчину, собиравшегося спрыгнуть с многоэтажки
Как сообщалось ранее, сегодня днем на улице Тракторостроителей в Харькове мужчина вылез на окно 7 этажа многоэтажки и угрожал спрыгнуть вниз.
Прибывшие на место правоохранители и спасатели уговорили мужчину не совершать ошибочных действий
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Сообщение о том, что на улице Тракторостроителей мужчина угрожает спрыгнуть из окна седьмого этажа, поступило патрульным сегодня около 11:30.
Прибывшие на место полицейские увидели мужчину, сидевшего на подоконнике.
Патрульные начали переговоры с отчаянным.
На место происшествия также прибыли и сотрудники ГСЧС.
В результаты совместных усилий правоохранителям и спасателям удалось отговорить мужчину от совершения ошибочных действий.
Его передали медикам бригады скорой медицинской помощи.