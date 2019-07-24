Происшествия
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24.07.2019 19:05
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На Салтовке в частном доме обнаружили убитого мужчину

На Салтовке в частном доме обнаружили убитого мужчину

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в частном домовладении на улице Академика Павлова в Московском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в  полицию 24 июля в 16:35.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили в доме тело 62-летнего владельца дома со следами насильственной смерти.

По показаниям соседей, мужчина при жизни злоупотреблял алкоголем.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места происшествия.

Агентство Телевидения Новости

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