Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:23
Просмотров: 122

На Салтовке в лесу двое вооруженных несовершеннолетних устроили стрельбу

На Салтовке в лесу двое вооруженных несовершеннолетних устроили стрельбу

7 октября около 20.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесопосадке на улице Героев Труда слышны выстрелы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 16 и 17-летних юношей.

Как выяснили правоохранители, ребята, развлекаясь, стреляли в лесопосадке со стартового и пневматического оружия.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: стрельба

Читайте ещё:

Стрельба возле супермаркета «РОСТ» на Малышева: подробности спецоперации
14.09.2018 18:30    483
Стрельба возле супермаркета "Рост" на Плехановской: спецназ застрелил участника АТО-рэкетира (фото, видео)
14.09.2018 00:01    2576
Стрельба около "Роста": есть погибший (ФОТО, ВИДЕО)
13.09.2018 18:09    268
"Рафик ни в чем не виноват": стрелявший в детей мужчина - "порядочный человек, который любил их"
12.09.2018 11:11    404
В Николаевской области пенсионер стрелял в троих детей
10.09.2018 15:17    205
В США неизвестный устроил перестрелку в банке: четверо убиты
07.09.2018 09:24    173
В Киеве валютный мошенник при задержании устроил стрельбу в троллейбусе
06.09.2018 00:14    262
Стало известно о состоянии раненого в результате стрельбы возле горсовета охранника
28.08.2018 23:00    110
В США геймер расстрелял 19 человек: подробности смертельного происшествия
27.08.2018 17:05    470
В Харькове от выстрела из пистолета пострадал мужчина
27.08.2018 11:34    225
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 