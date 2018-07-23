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На Салтовке в подземном переходе метро ограбили подростка

На Салтовке в подземном переходе метро ограбили подростка

17 июля в подземном переходе станции метро «Студенческая» 33-летний ранее судимый мужчина обокрал подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник открыл рюкзак несовершеннолетнего, который висел у него за плечами, и завладел деньгами.

Парень заметил грабителя и поднял шум.

Злоумышленник выбежал из подземного перехода на улицу, где его задержали прохожие и полицейские.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Грабителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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