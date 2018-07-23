Сегодня 13:09
Просмотров: 191
На Салтовке в подземном переходе метро ограбили подростка
17 июля в подземном переходе станции метро «Студенческая» 33-летний ранее судимый мужчина обокрал подростка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленник открыл рюкзак несовершеннолетнего, который висел у него за плечами, и завладел деньгами.
Парень заметил грабителя и поднял шум.
Злоумышленник выбежал из подземного перехода на улицу, где его задержали прохожие и полицейские.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
Грабителю грозит до 6 лет лишения свободы.
Темы: ограбление
Загрузка...