На Салтовке у грузовика во время движения оторвалась кабина

Сегодня в 11:20 на Салтовском шоссе, 127, у автомобиля Mercedes-Benz Atego во время движения оторвалась кабина.

На месте работали медики. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, госпитализация водителю авто не потребовалась.

По информации патрульных, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего произошло ДТП.

На водителя Mercedes был составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости