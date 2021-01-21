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На Салтовке у грузовика во время движения оторвалась кабина
Сегодня в 11:20 на Салтовском шоссе, 127, у автомобиля Mercedes-Benz Atego во время движения оторвалась кабина.
На месте работали медики. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, госпитализация водителю авто не потребовалась.
По информации патрульных, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего произошло ДТП.
На водителя Mercedes был составлен протокол по ст.124 КУоАП.
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