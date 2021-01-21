Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:27
Просмотров: 211

На Салтовке у грузовика во время движения оторвалась кабина

На Салтовке у грузовика во время движения оторвалась кабина

Сегодня в 11:20 на Салтовском шоссе, 127, у автомобиля Mercedes-Benz Atego во время движения оторвалась кабина.

На месте работали медики. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, госпитализация водителю авто не потребовалась.

По информации патрульных, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего произошло ДТП.

На водителя Mercedes был составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

На Львовщине перевернулся военный грузовик, пострадали 13 бойцов
20.01.2021 11:12    223
Три авто не разминулись на перекрестке на проспекте Индустриальном
19.01.2021 20:30    264
В Валках столкнулись два грузовика: один из водителей в больнице
19.01.2021 17:52    276
Смертельное ДТП на Гагарина: появилось новое видео момента столкновения
19.01.2021 13:27    567
Смертельная авария на проспекте Гагарина: обоим водителям-участникам ДТП избрали меры пресечения
19.01.2021 11:01    275
Трагическое ДТП в Коломаке и масштабная авария на Окружной: подробности
18.01.2021 17:03    395
После столкновения с легковушкой автобус вылетел в кювет: ДТП в Коротиче
18.01.2021 12:58    373
ДТП на окружной
18.01.2021 11:17    477
В Коломаке ВАЗ врезался в столб: женщина-пассажир погибла
18.01.2021 08:58    203
Смертельное ДТП на островке безопасности: новые подробности
18.01.2021 06:26    1005
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 