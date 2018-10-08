На Салтовке за кражу лифтового оборудования задержали харьковчанина

Харьковские правоохранители задержали «на горячем» похитителя лифтового оборудования.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНп в Харьковской области.

Полицейские задержали злоумышленника ночью, сразу после совершения преступления.

Выяснилось, что 29-летний харьковчанин проник в машинное отделение лифта многоэтажного дома расположенного на улице Натальи Ужвий и украл две лифтовые катушки.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Агентство Телевидения Новости