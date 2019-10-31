На Салтовке задержали мужчину с гранатометом за спиной - соцсети (видео)

На Салтовке накануне вечером, 30 октября, задержали мужчину с предметом, похожим на гранатомет, за спиной.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото и видео с места задержания.

«Ничего необычного, просто копы приняли чувака с гранатометом на Валентиновской возле „Паруса“. Говорят, был бухой в компании с кентом. Начали стучать по заглохшему на дороге ашановскому автобусу и предлагали его подтолкнуть», — говорится в комментарии к видео.

На видео можно увидеть мужчину в наручниках в окружении полицейских, при этом у него за спиной висит тубус зеленого цвета, внешне похожий на гранатомет.

В полиции пообещали прокомментировать информацию позже.

Подробности выясняются.





Агентство Телевидения Новости