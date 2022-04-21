На Салтівці через обстріли горіла 16-поверхівка: людей евакуювали

За добу з 20 по 21 квітня харківські рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 17, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 13, пожеж не пов’язаних обстрілами – 4; також 1 раз на розбирання завалів, 1 – на обстеження місця потрапляння снаряду та проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 – на допомогу населенню, 1 – на чергування, 8 – інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 13 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Найбільше постраждав Московський район Харкова, де горіли приватна оселя, квартири, автомобілі та торговельні павільйони. Всього там виникло 8 з 13 таких пожеж. Серед них найбільша за площею, що трапилась о 02:45. Там горіли торговельні павільйони на площі біля 1500 кв.м. З вогнем боролись 17 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. О 04:24 їм вдалось локалізувати його. Наразі тривають заходи з остаточної ліквідації окремих осередків горіння.

Також у тому ж районі в результаті обстрілу зайнялись 3 квартири у житловій 16-типоверхівці. Подія сталась о 02:44. На ліквідацію вогню було направлено 5 рятувальних підрозділів ДСНС. Під час розвідки рятувальники виявили в будинку 4 осіб, з яких 1 дитину. Їх негайно евакуювали у безпечне місце.

По 2 пожежі від ворожих обстрілів трапились у Київському та Немишлянському районах, а також 1 в Ізюмському.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкоджено 13 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости