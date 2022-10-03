На Салтівці назріває конфлікт. Комунальники просять жителів покинути зруйновані будинки, жителі не хочуть переїжджати

На Салтівці назріває конфлікт між комунальними службами і мешканцями зруйнованих обстрілами будинків, які не хочуть переїжджати в гуртожитки. Про це йдеться у відеосюжеті харківських журналістів.

За словами жителів одного з будинків по вул.Бучми (раніше - Уборевича), комунальники розвісили оголошення про те, що жителям деяких будинків слід звернутися у відповідні служби для переїзду в інші місця на час холодів. Крім того, комунальники наварили петлі для навісних замків на дверях під'їздів. Це обурило місцевих жителів, які хочуть перезимувати будинки, незважаючи на очевидну неможливість опалити зруйновані багатоповерхівки. За їх словами, для того, щоб перезимувати їм достатньо електрики і газу, які подаються в будинки зараз. Втім, на думку жителів, газ і світло їм можуть відключити для того, щоб змусити їх покинути квартири. Для цього ж, за їх словами, комунальники наварили петлі на двері під'їздів.

Логіка їх дій комунальних служб очевидна: неможливість опалити зруйновані будинки піддає ризику життя їх жителів. Тим більше сам стан цих будинків, не дає підстави вважати, що комунальні служби зможуть в умовах зими забезпечити подачу туди електрики і газу. При цьому мова йде всього про декілька жителів багатоквартирного будинку з сотнями квартир. Займатися підтриманням життєзабезпечення цих людей у важких умовах зими буде нерозумним витрачанням сил і засобів комунальних служб. Тому прохання покинути проблемне житло виглядає цілком логічним.

Проте, жителі налаштовані рішуче, запасаються болгарками, для того, щоб зрізати петлі з під'їздів і мають намір зимувати в своїх квартирах.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

Новости портала «Весь Харьков»