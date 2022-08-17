На Салтівці ворожим снарядом перебито газову трубу в 5-поверхівці

За даними слідства, 16 серпня близько 21 години окупанти обстріляли, попередньо, з РСЗВ «Ураган» житловий масив Салтівського району Харкова. Ворожий снаряд влучив у двір п‘ятиповерхівки. У квартирах вибито вікна, перебито газову трубу в одному з під’їздів.

О 23 годині військові рф здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок, отримав поранення 22-річний чоловік.

Ворожим обстрілам піддалась також Чугуївщина. Поранено 31-річного чоловіка. У смт Печеніги окупанти близько 20 години обстріляли гараж та офісну будівлю, відбулось займання площею 300 кв. метрів.

17 серпня близько 04:40 російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався ракетами С-300. Від влучання ракети утворилась воронка шириною майже 10 метрів. Пошкоджено автівки, вибито вікна у будинку.

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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