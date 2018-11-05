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На севере Камеруна из школы похитили около 80 человек

На севере Камеруна из школы похитили около 80 человек

В городе Баменда, который является столицей Северо-Западного англоязычного региона Камеруна, из школы похитили около 81 человека. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщает, что в основном все похищенные - дети. Также неизвестные похитили директора школы. Агентство отмечает, что на данный момент неизвестно, кто стоит за похищением.

Отметим, что волнения в Камеруне продолжаются с 7 октября, после того как 85-летний президент  Поль Бийя, который возглавляет страну с 1982 года, был в седьмой раз переизбран.

Напомним, ранее боевики "Боко Харам" обстреляли деревню в Камеруне, в результате чего погибли 15 человек, еще восемь человек были похищены. Нападавшие сожгли около 30 домов в деревне Гакара, недалеко от города Колофата, который часто был объектом нападений смертников со стороны исламистской группы. В результате атак "Боко Харам" погибли более 20 тыс. человек.

 

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