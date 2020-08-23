Происшествия
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23.08.2020 18:00
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На северо-востоке Турции с гор сошли селевые потоки: четыре человека погибли

На северо-востоке Турции с гор сошли селевые потоки: четыре человека погибли

Из-за схождения селевых потоков на северо-востоке Турции в провинции Гиресун погибли четыре человека. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу в воскресенье, 23 августа.

"Четыре человека погибли, еще известно о 11 пропавших. 133 человека удалось спасти. 118 сельских дорог перекрыты. Кроме того, есть села, о ситуации в которых информации нет", – сообщил министр, прибывший на место стихийного бедствия.

В поисково-спасательных работах задействовано 423 спасателя, 153 единицы техники.

Селевые потоки вызвало значительное количество осадков в регионе.

Метеорологи сообщают об опасности новых схождений, поскольку по прогнозу дожди будут продолжаться.

 

Агентство Телевидения Новости

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