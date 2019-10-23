На шару и уксус... сладкий!

На ярмарке в российском городе Тамбове на раздачу бесплатной жареной картошки и окрошки: местные жители пришли с ведрами!

Сперва было опубликовано фото, на котором видно, как люди стоят в очереди с пластиковыми ведрами. Многие не поверили, что это действительно очередь за едой и назвали фото фейком и провокацией.

Однако позже появились фотографии, на которых люди с металлическими и пластиковыми ведрами стоят уже непосредственно возле котлов с едой, а работники ярмарки накладывают им картошку лопатами.

Некоторые посетители ярмарки даже обратились к местным властям, с просьбой "разобраться в ситуации".

"Была огромная очередь за картошкой и похлебкой, некоторые пришли с тазами, бидонами и ведрами. В результате этого нам, пожилым женщинам не хватило похлебки, так как молодежь лезла без очереди. Просим Вас не допустить такого безобразия на следующей ярмарке и увеличить количество похлебки", – написала губернатору области пенсионерка Вера Сухарева.

Можно было бы отнестись к этому,приступу сказочной жадности, как к забавному исключению, если бы не другие проявления столь странного заболевания, косящего и без того нестройные ряды россиян.

Толкучка в Набережных Челнах за куски гигантского 10 метрового пирога, которым организаторы кормили с лопаты (еще одна скрепа) в конце августа 2015 года.

8 сентября 2016 года произошла кошмарная драка жителей Пензы за дармовую колбасу, сброшенную с вертолета.

Драка за "халявную" картошку посетителей Свенской ярмарки в Брянске в августе 2017 года.

Не счесть драк и штурмов магазинов во время распродаж дешевых сковородок, чайников и даже менее ценной домашней утвари в городах и весях провинциальной России.

А ведь все началось давным давно, когда по большим церковным праздникам дети помещиков сбрасывали с балконов остатки пищи с барского стола, которые подбирали крепостные под веселый смех и улюлюканье их хозяев. Вы будете смеяться, но в музее-заповеднике Нижнего Новгорода решили на Масленницу прошлого года поддержать эту "традицию" и разбросать блины с балкона, устроив изрядную потасовку среди участников гуляний.

Наибольшего "успеха" эта традиция достигла в "первопрестольной" ранним утром 18 (30) мая 1896 года, когда на Ходынском поле (северо-западная часть Москвы, начало современного Ленинградского проспекта) в дни торжеств по случаю коронации императора Николая II погибли 1389 человек и были покалечены более 900.

Как мне кажется, все это является частью тех самых российских скреп, о которых в последнее время часто говорит Путин. Именно отсюда истекает равнодушие, а зачастую - откровенный восторог повальным казнокрадством, творящейся в России. Просто "глубиннный" народ воспринимает эти позорное явление, как пример чьей-то удачи, надеясь, что она когда-то улыбнется и им самим.

Американская мечта - стать богатым, благодаря своему уму, мастерству и долготерпению. Российская мечта - украсть и легализовать полученное нечестным путем.

Во времена СССР с этим пытались бороться. Вспомните знаменитые слова, вложенные в уста Глеба Жеглова из "Места встречи изменить нельзя" - "Вор должен сидеть в тюрьме". Сегодня их эта фраза звучит несколько иначе - "Вор должен сидеть в Кремле"...

P.S. Поймал себя на мысли, что сам в детстве принимал подобное унижение за увлекательную игру. Вспомните традицию осыпать дорогу новобрачным конфетами и мелкими монетами. Боюсь, это из того же источника, что блины с лопаты и штыковые атаки на картошку...

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»