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На Шевченко машина вылетела с дороги и врезалась в дерево

На Шевченко машина вылетела с дороги и врезалась в дерево

Сегодня ночью около 3-00 на улице Шевченко-371/1 автомобиль ВАЗ 2109 врезался в дерево. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто превысил скорость, потерял управление и допустил наезд на препятствие. Госпитализация мужчине, управлявшему автомобилем, не потребовалась. 

Во время общения с водителей патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчине выписали протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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