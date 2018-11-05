На Шевченко машина вылетела с дороги и врезалась в дерево

Сегодня ночью около 3-00 на улице Шевченко-371/1 автомобиль ВАЗ 2109 врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто превысил скорость, потерял управление и допустил наезд на препятствие. Госпитализация мужчине, управлявшему автомобилем, не потребовалась.

Во время общения с водителей патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчине выписали протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости