На Шишковке Porsche Cayenne сбил пенсионера на зебре

Разбитые бутылки, хлеб и другие продукты, которые пенсионер так и не донес домой. Около трех часов дня водитель Porsche Cayenne прямо на пешеходном переходе сбил дедушку. С места аварии старика забрала карета скорой помощи.

Илья Гончар, следователь

- Чоловік 80 років, травм поки що не знаю. Поки що оформляються матеріали. - Збили на пішохідному переході? - Так, я думаю, що так.

Валентина, местная жительница

По пешеходному переходу, а эта машина мчала на большой скорости. Я только слышала, звук, удар об этот об машину что вон даже фара — вот это. Ой, я его знаю. Я не могу.

Анна видела все собственными глазами, говорит знала потерпевшего лично, он был всегда осторожен на дороге, уверяет женщина.

Анна Старикова, местная жительница

Он его стукнул видите, где машина, а вещи его он где стоят, лежат. Он его сильно стукнул. Скорой ещё не было, а он приподымал голову, но он сильно, наверное, повредил там, наверное, шок большой у него. Это сосед с 10-й квартиры вот.

Водитель Porsche Cayenne все время кому-то звонил и от общения со съемочной группой отказался.

Водитель Porsche Cayenne

- Не побачили може пенсіонера, чи як?

В больнице сообщили, что сейчас пенсионер находится в удовлетворительном состоянии, имеет ушибы головы и кистей. Решение о выписке врачи будут делать, смотря на возраст мужчины. Патрульные же в свою очередь подводят статистику аварий за выходные. В сравнении с прошлыми уик-эндом, говорит пресс-офицерка Ангелина Дисская, увеличилось количество водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

Ангелина Дисская, пресс-офицерка

Виїхали на 50 ДТП з яких 12 ДТП з постраждалими. Також патрульні виявили 43 водія, що керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп’яніння та винесли 570 постанов за порушення правил дорожнього руху.

26 октября около 10 часов возле села Слобожанское Нововодолажского района водитель ВАЗа выехал на встречную полосу чтобы совершить обгон и столкнулся с ЗИЛом. В результате аварии пассажирка ВАЗа погибла, а сам водитель поехал каретой скорой помощи в больницу. В этом же день около полуночи вблизи села Подворки Дергачевского района водитель автомобиля "Honda" не справился с управлением и сбил 43-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

Агентство Телевидения Новости