Сегодня 08:41
Просмотров: 65
На Сицилії через виверження вулкана Етна призупинили роботу аеропорту Катанії
Через виверження вулкана Етна на Сицилії були призупинені рейси з та до міста Катанія.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Зазначається, що вулкан випустив стовп попелу, який викинуло на злітно-посадкові смуги аеропорту.
В адміністрації аеропорту заявили, що рейси до та з популярної серед туристів Катанії будуть призупинені, доки не будуть гарантовані нормальні умови безпеки.
Вулкан висотою 3330 метрів може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи лаву і попіл високо над середземноморським островом. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.
Джерело: ukrinform.ua
Фото: Fabrizio Villa/Getty Images