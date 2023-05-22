На Сицилії через виверження вулкана Етна призупинили роботу аеропорту Катанії

Через виверження вулкана Етна на Сицилії були призупинені рейси з та до міста Катанія.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що вулкан випустив стовп попелу, який викинуло на злітно-посадкові смуги аеропорту.

В адміністрації аеропорту заявили, що рейси до та з популярної серед туристів Катанії будуть призупинені, доки не будуть гарантовані нормальні умови безпеки.

Вулкан висотою 3330 метрів може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи лаву і попіл високо над середземноморським островом. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: Fabrizio Villa/Getty Images

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