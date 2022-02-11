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На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

В Италии на острове Сицилия активизировался вулкан Этна, произошло извержение лавы. Об этом сообщает Volcano Discovery.

Вулканическая обсерватория в Катании сообщила, что взрывная активность в кратере юго-восточной вершины вулкана возобновилась прошлой ночью.

Вначале наблюдались незначительные выбросы пепла, но с 01:30 по местному времени вулканические толчки усилились до средних значений.

Около 13:30 по местному времени активность вулкана усилилась. В 14:32 потоки лавы начали переполнять край юго-восточного кратера.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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