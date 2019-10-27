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На Симферопольской трассе ВАЗ врезался в ЗИЛ: один человек погиб

На Симферопольской трассе ВАЗ врезался в ЗИЛ: один человек погиб

Накануне около 10 утра в Нововодолажском районе на трассе Харьков-Симферополь столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и ЗИЛ 5301.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, 61-летняя женщина-пассажир легкового авто погибла. 60-летний водитель ВАЗ с травмами доставлен в больницу.

На месте ДТП работали спасатели 43 и 65 пожарных частей: с помощью специнструмента из обломков легкового авто пришлось извлекать тело погибшей.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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