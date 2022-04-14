На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 14 квітня. 50 доба війни.

Для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медичного забезпечення. Триває поповнення запасів.

Продовжується часткове блокування та обстріли міста Харкова.

У місті Бєлгород ворог розгорнув підрозділ інформаційно-психологічних операцій збройних сил російської федерації з метою інтенсифікації заходів психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Мета – деморалізація та припинення опору.

Окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Агентство Телевидения Новости