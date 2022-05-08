На словах ты Лев Толстой...

США беруть участь у війні в Україні, впевнений глава російського парламенту В'ячеслав Володін.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Йдеться не лише про постачання озброєнь та техніки – київському нацистському режиму кинуто на допомогу сили американської розвідки.

Сьогодні Вашингтон по суті координує та розробляє військові операції, безпосередньо беручи участь у бойових діях проти нашої країни.

За злочини має понести відповідальність також керівництво США, поповнивши список військових злочинців".

Нагадаємо: Володін образився на всі країни, які допомагають Україні зброєю та назвав їх воєнними злочинцями, бо ті нібито "підштовхують світ до катастрофи".

​Дойти до границы Польши: вице-спикер Госдумы обозначил условие конца "спецоперации" в Украине

Российский государственный деятель Петр Толстой, правнук писателя Льва Толстого, сделал громкое заявление о намерении захватить всю Украину.

Вице-спикер Госдумы и по совместительству московский пропагандист Петр Толстой на фоне неудач армии РФ озвучил "план" путинских войск, вспомнив про историю. В интервью итальянской газете La Repubblica "госдумовец" заявил, что Россия не остановится, пока не достигнет польской границы. Завершением "спецоперации" будет служить выход российских солдат на границу с Польшей. Толстой продолжил череду фантастических и неадекватных заявлений приверженцев "русского мира" по вторжению в Украину. Цели так называемой "специальной военной операции", начатой 24 февраля, российское руководство меняет едва ли не каждый день. Трактовки того, чего Москва хочет добиться в Украине, периодически опровергают друг друга и доходят до абсурда. По словам вице-спикера, РФ планирует идти до последнего, пока Украина не будет полностью "денацифицирована" и демилитаризована и "больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию, как это пытался сделать Запад" с 1991 года. Он подчеркнул, что победа будет за Россией, как и в Крымской войне, где его прадед, офицер русской армии Лев Толстой, противостоял англичанам и французам, убивая их. "Я не вижу противоречия с наследием Льва Толстого", - сказал правнук писателя. Только вице-спикер ГД забыл, что Крымская война была проиграна Россией с подписанием унизительной капитуляции. Таким образом, Москва и российская пропаганда оставляют широкий простор для трактовок того, чего страна-агрессор хочет добиться своим кровожадным вторжением в Украину.

По материалам: pravda.com.ua, dialog.ua

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