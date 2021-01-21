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На снегоходе через границу: под Харьковом задержали нарушителей

Путешествовал на снегоходе через границу. Тридцативосьмилетний житель Купянского района пересек линию разграничения на зимней обновке, которую приобрел в Российской Федерации.

Патруль пограничников обнаружил свежий след от снегохода. Впрочем, догнать транспорт смогли только в Великобурлукском районе.

Юрий Трубачев, пресс-секретарь Восточного регионального управления Госпогранслужбы

Невдовзі пошукові групи виявили снігохід, який правоохоронці наздогнали в районі села Хатнє. На затриманому транспортному засобі було двоє чоловіків. На порушників оформили документи адміністративного провадження: на водія – за незаконне перетинання державного кордону, на пасажира – за порушення прикордонного режиму. Вилучений снігохід буде переданий співробітникам митниці для прийняття подальшого правового рішення. 

Пассажир снегохода также нарушил законодательство, поскольку находился в пограничной зоне без документов, удостоверяющих личность. Теперь водитель заплатит государству 3400 гривен, а пассажир отделается штрафом в чуть менее двухсот гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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