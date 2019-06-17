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На Соломоновых островах ликвидировали крокодила-людоеда (ФОТО)

На Соломоновых островах ликвидировали крокодила-людоеда (ФОТО)

На острове Коломбангара, что входит в состав Соломоновых Островов селяне поймали и убили крокодила-людоеда. Об этом сообщает Solomon Star.

Трехметрового гребнистого крокодила, съевшего местного жителя, удалось поймать с третьего раза.

Когда в начале июня в деревне Каза местный житель погиб от зубов крокодила туда направили специальный отряд полиции. Специалисты поймали и убили двух рептилий, но оказалось, что они не убивали человека.

Крокодил-людоед попал в ловушку после чего жители деревни убили ножами и копьями. В его брюхе нашли человеческие останки и останки недавно исчезнувшей собаки.

На Соломоновых островах ликвидировали крокодила-людоеда (ФОТО)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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