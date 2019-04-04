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На Сумской пройдет прощание с погибшей на фронте харьковчанкой

На Сумской пройдет прощание с погибшей на фронте харьковчанкой

Церемония прощания с погибшей на фронте харьковчанкой Яной Червоной состоится сегодня, 4 апреля (начало - в 11.00). По данным соцсетей, прощание пройдет возле памятника Тарасу Шевченко (ул. Сумская,37).

Яну Червоную похоронят на 18-м кладбище.

Справка SQ. Во время обстрела в Луганской области 2 апреля погибла военнослужащая и волонтер из Харькова Яна Червоная. Около 13:30 по позициям военных у села Новозвановка и города Попасная был открыт огонь из гаубиц 152-мм калибра. Снаряд попал в блиндаж, в котором находились старший солдат Яна Червоная и младший сержант Милютин Александр. Тела военных достали около 20:00.

Яна Червоная - харьковчанка. В 2014-м была участницей харьковского Евромайдана. С началом боевых действий на Востоке Украины помогала бойцам. Волонтером ездила на передовую. В 2016 г. приняла присягу и поехала на фронт в составе батальона специального назначения "Донбасс-Украина". Была пулеметчицей. У нее осталось двое детей.

На Сумской пройдет прощание с погибшей на фронте харьковчанкой

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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