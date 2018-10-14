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На Сумской трассе перевернулся Volkswagen - водитель погиб, пассажир в больнице

На Сумской трассе перевернулся Volkswagen - водитель погиб, пассажир в больнице

Накануне в 20-30 на трассе Харьков-Сумы в районе села Прокопенково Краснокутского района перевернулся Volkswagen Passat - водитель погиб, пассажир в больнице.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 57-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Госпитализация потребовалась 53-летнему пассажиру авто.

Причины ДТП устанавливаются. Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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