На Сумской трассе перевернулся Volkswagen - водитель погиб, пассажир в больнице

Накануне в 20-30 на трассе Харьков-Сумы в районе села Прокопенково Краснокутского района перевернулся Volkswagen Passat - водитель погиб, пассажир в больнице.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 57-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Госпитализация потребовалась 53-летнему пассажиру авто.

Причины ДТП устанавливаются. Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости