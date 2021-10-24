На Сумском рынке из-за припаркованной машины не смог проехать трамвай

​На Сумском рынке припаркованная машина в очередной раз заблокировала движение трамваев. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале.

"На оленьей парковке за Сумским рынком — без изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, подобные ситуации около Сумского рынка происходят с завидным постоянством, несмотря на поставленный знак "Парковка для оленей".

Знак "Парковка для оленей" горсовет установил у рынка в середине декабря 2020 года. Секретарь горсовета Игорь Терехов тогда назвал неправильную парковку "бичом" Харькова.

По словам тогдашнего директора рынка Андрея Кудинова, после установки знака "Парковка для оленей" ситуация у Сумского рынка все же улучшилась.

Случаи паркования машин стали более редкими, однако иногда водители все же оставляют автомобили прямо под знаком.

Нынешним летом "место для парковки оленей" на Сумском рынке обозначили на асфальте. На проезжей части появились соответствующие надпись и рисунок.

Источник: sq.com.ua

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