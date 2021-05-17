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На Танкопия горит многоэтажка: эвакуировано 25 человек

На Танкопия горит многоэтажка: эвакуировано 25 человек

Сегодня, 17 мая, в 12:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме, что находится на ул. Танкопия.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, возгорание возникло в квартире на седьмом этаже. По прибытию пожарных было установлено, что на балконе и в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель на площади около 15 кв.м. С верхних этажей здания пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек.

Пожар был локализован в 12:53. Сейчас идет его ликвидация.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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